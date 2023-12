Neve su Dolomiti e Prealpi: ecco quanti centimetri si sono accumulati in tutte le zone di montagna. I dati Arpav

Meteo, in è arrivato il maltempo e con esso anche la neve che ha imbiancato tutte le zone del bellunese (ma non solo), con diverse intensità. Nelle aree montane e pedemontane sono stati registrati accumuli di qualche centimetro fino ai fondovalle prealpini. Le temperature hanno infatti subito un ribasso, arrivando allo zero.

Anche per oggi, venerdì 1 dicembre, è prevista una giornata perturbata ma senza neve: piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Nelle prossime ore sono previsti 14mm di pioggia, mentre la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C e lo zero termico si attesterà a 2790m. Venti assenti e nessuna allerta meteo presente. Su Prealpi e Dolomiti giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Tuttavia, ieri mattina è scattato puntuale il Piano Neve di Veneto Strade. Ma quanta neve è caduta esattamente nella giornata di ieri? Ecco il bollettino fornito da Arpav con i dati relativi per ogni zona.