Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, il fiume Tagliamento ha raggiunto il livello di guardia

A causa del maltempo, scatta l'allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia per i livelli dell'acqua del fiume Tagliamento. Alle 5:30 di oggi, sabato 2 dicembre, è stato raggiunto il livello di guardia, di due metri, sull'idrometro Madrisio del Tagliamento. I livelli sono quindi in lieve aumento. Alle 6:45 sempre di oggi, è stato raggiunto il livello di guardia sull'Idrometro Venzone sempre a causa del Tagliamento, anche qui si sono registrati livelli in aumento.