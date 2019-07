«Mattarella riporti a casa nonno Pino»: in carcere in Alabama a 86 anni

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - Ora che anche il Consiglio di Stato ha definito illegittima l'estradizione di Giuseppe Lo Porto, 86 anni, cardiopatico, in carcere dal maggio 2012 nello stato dell'Alabama dove deve scontare due ergastoli per una presunta violenza sulla figliastra, il suo legale Luciano Faraon del foro di Venezia, scrive al Capo dello Stato chiedendo un suo intervento a livello diplomatico ed umanitario affinché gli Usa provvedano alla sua immediata scarcerazione. Nel frattempo si è mosso anche il Ministero di Giustizia. Ma si è mosso anche il Comune di Pieve di Cadore che da un mese ne ha ripristinato la residenza. «Sono certo dell'innocenza di Lo Porto - scrive Faraon al Presidente - vittima di un progetto di sexual business organizzato dalla sua ex coniuge per sottrargli il patrimonio accumulato negli Usa (circa 3 milioni di dollari, ndr), cosa poi avvenuta».





