In giro per il centro di Motta con l'Ape stra colma di materiale, c'erano addirittura dei materassi. Riconosciuto e sanzionato l'autista Video

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - A spasso per Motta di Livenza con l’Ape Piaggio stracarica di materiale:reti da letto, materassi, coperte e simili. Il video, realizzato con lo smartphone da un automobilista che seguiva l’Ape, ha cominciato a girare ieri pomeriggio via social: immancabili i commenti. Il mezzo è stato ripreso durante il transito tra via Squero, all’altezza del Patronato don Bosco, e Piazza Castello, a due passi dalla piazza centrale. Una trentina di secondi in cui si vede con chiarezza un uomo, in piedi sulla zona di carico, che teneva fermo il materiale traballante. Nel video si può risalire chiaramente alla targa: è quello che hanno fatto gli agenti della Polizia locale di Motta. E adesso il proprietario è stato riconosciuto e sanzionato.