Maturità 2022, -1 al primo scritto, il primo cittadino e "influencer" Mario Conte: «Forza ragazzi, il sindaco è con voi»

A poche ore dall’inizio della maturità 2022 il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha deciso di rivolgersi agli studenti con un messaggio di “in bocca al lupo”: «La maturità è uno di quegli appuntamenti che nella vita rimane nei ricordi. Nell’occasione voglio quindi ringraziare questa generazione di ragazzi per il grande supporto che hanno dato alle Istituzioni durante il Covid nonostante l’interruzione del loro percorso scolastico e dei momenti di socializzazione. Domani si torna però in presenza davanti alla Commissione e per questo mi rivolgo direttamente a loro: studiate e dimostrate quanto valete, come fatto durante la pandemia. Il sindaco è con voi!». Il sindaco più volte ha fatto "tendenza" sui social diventando a sua volta un "influencer" di messaggi positivi soprattutto legati ai giovani.

APPROFONDIMENTI L'INFLUENCER Verso la maturità, il Canal racconta la sua esperienza e...

Video di Brando Fioravanzi