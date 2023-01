Incidente, violento frontale sulla Pedemontana: soccorsi due feriti

AVIANO - Violento incidente questa mattina, venerdì 13 gennaio, ad Aviano lungo la Pedemontana, all'altezza di via Albaredo, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Due le persone rimaste ferite: si tratta di una donna di circa 50 anni di età che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, e di un uomo che è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone.