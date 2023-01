La Befana porta calzette e sorrisi ai bambini della Pediatria del Ca Foncello

TREVISO - La Befana arriva in Pediatria portando un sorriso e tante calzette ai bimbi in ospedale. Un gesto quanto mai significativo quello fatto questa mattina, 6 gennaio 2023, dai vigili del fuoco di Treviso che sono arrivati al Ca’ Foncello con i loro mezzi di soccorso e la scala telescopica. Tra di loro anche un pompiere vestito da befana che dentro un grande sacco blu custodiva le calze piene di dolcetti per i bimbi. Tanta la commozione degli operatori che si sono lasciati andare in un lungo applauso.

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche