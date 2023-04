Come innaffiare piante e orto senza acqua: ecco il decalogo per non sprecare risorse

Il decalogo salva-orto di Coldiretti prevede alcuni piccoli accorgimenti per non sprecare acqua durante l'irrigazione delle piante, soprattutto in questo momento storico in cui tutta Italia deve fare i conti con il problema della siccità. In primo luogo, non tutti sanno che si può mantenere l'umidità del terriccio con della paglia, si può raccogliere l'acqua con cui ci si sciacqua sotto la doccia per bagnare le piante e naturalmente utilizzare sempre dei sottovasi per raccogliere l'acqua in eccesso. Inoltre, si consiglia di utilizzare l'acqua di cottura di pasta, riso e verdure per innaffiare e concimare il terreno, in quanto contiene vitamine, sali minerali e altre sostanze. Si possono poi acquistare anche gel trattieni-acqua e costruire sistemi di irrigazione a goccia per ridurre gli sprechi. Tutto ciò è importante in un momento di grave emergenza, in cui è necessario concentrare le risorse idriche sull'uso umano e agricolo.

