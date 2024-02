La manifestazione è in programma per domani a Bruxelles. «Migliaia di agricoltori della Coldiretti è l'annuncio dell'associazione di categoria, rilanciato in Veneto dal presidente Carlo Salvan con il direttore Marina Montedoro scendono in piazza con una grande mobilitazione, per chiedere alle istituzioni europee risposte immediate e strumenti certi per cambiare le regole che minacciano la sopravvivenza del settore, tra norme capestro e regolamenti inadeguati che fanno aumentare i costi a carico delle aziende, deprimendo la produzione nazionale a beneficio delle importazioni dall'estero». Il tema di rilevante attualità, in questo periodo di proteste agricole, è sintetizzabile in una richiesta condivisa anche dalle altre organizzazioni e dai movimenti spontanei: riconoscimento del giusto prezzo. Ma cosa significa?