Sit in dei tifosi: «Salviamo la gradinata dell'Appiani, è parte della storia di Padova»

PADOVA - Tutto è pronto. Le transenne sono sistemate, i mezzi sono in posizione. Il cantiere per l'abbattimento della gradinata est dello stadio Appiani partirà a ore. Il Comune ha intenzione di riqualificare la zona, inserendo più verde e riportando l'aspetto dello stadio al 1924.

Ma quella gradinata per molti non è una semplice infrastruttura. Rappresenta di più. L'amore per la propria squadra, la passione per il calcio, le domeniche trascorse con gli amici. Per molti quella gradinata è parte integrante della storia di Padova e dei biancoscudati. Ecco perché il Comitato Pro Appiani ha deciso di riunirsi in sit in oggi, 11 marzo, proprio di fronte a ciò che tra poco non ci sarà più.