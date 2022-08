CORDIGNANO - Una cerimonia composta, un lungo applauso e un feretro con un mazzo di fiori bianchi. Si è svolta così questa mattina, 18 agosto, alle 9.30, la veglia in ricordo di Xhuliano Kellici, 19enne tra le vittime dell'incidente di Godega di Sant'Urbano in via Cordignano. In tanti coloro che sono andati nella casa di Cordignano dove il ragazzo abitava con la sua famiglia. Il giovane riposa ora nel cimitero di Cordignano.

