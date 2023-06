Ore di lavoro per domare l'incendio scoppiato in una casa adibita a magazzino per attrezzi agricoli. I vigili del fuoco sono partiti intorno alle 21.30 di ieri sera, 21 giugno, per via Ca' Ferri a Casalserugo con due autopompe, due autobotti e 12 operatori dal distaccamento di Abano e Padova.