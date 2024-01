Marghera. Blitz all'inceneritore dell'Eni, attivisti con tute bianche e mascherine

MARGHERA (VENEZIA) - Partita con un blitz plateale la Campagna STOP VEL-ENI #NoInceneritoreFanghi promossa dal Coordinamento NO Inceneritore Fusina per boicottare la multinazionale promotrice con Eni Rewind del nuovo inceneritore a Malcontenta, dove si puntano a smaltire tutti i fanghi prodotti in Veneto.

Questa mattina, 27 gennaio, intorno alle 11 un centinaio di attivisti/e del Coordinamento e dei movimenti climatici, vestiti con tute bianche e mascherine, hanno occupato per ore la Eni station di Villabona.

Mentre alcuni erano intenti ad attaccare striscioni e adesivi sulle strutture, altri hanno distribuito volantini agli automobilisti dissuadendoli dal fare rifornimento. L'azione si è svolta senza tensioni e al termine i più giovani hanno appeso un grande striscione sulla copertura della stazione con scritto a carattere cubitali “Boicotta ENI, boicotta chi ci avvelena – No Inceneritore”. Il progetto dell'inceneritore è attualmente in attesa di valutazione di impatto ambientale in Regione.