L'avvocato della soldatessa Usa che ha ucciso il 15enne in bici: «Julia è confusa e frastornata, ha chiesto scusa alla famiglia»

PORDENONE - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere alla domande del gip, Julia Bravo, la soldatessa Usa che, ubriaca alla guida, ha travolto e ucciso Giovanni Zanier domenica notte a Porcia. A raccontarlo è il suo avvocato, Aldo Masserut, al termine dell'udienza di convalida. «E' confusa e frastornata - ha riferito l'avvocato - per questo non ha risposto alle domande». La giovane soldatessa, però, ha fornito spontanee dichiarazioni, dicendosi dispiaciuta dell’accaduto e scusandosi con la famiglia di Giovanni. L'avvocato difensore della giovane, Aldo Masserut, non ha formulato alcuna richiesta di misura alternativa rimettendosi alla decisione del Gip. La donna è agli arresti domiciliari all'interno della Base Usaf di Aviano.

Al termine dell'udienza di convalida dell'arresto di Julia Bravo, il Gip del locale Tribunale di si è riservato la decisione . L'ordinanza è attesa già nel pomeriggio.

La Procura della Repubblica di Pordenone ha concesso il nullaosta alla sepoltura di Giovanni Zanier. Il magistrato che si occupa dell'inchiesta non ha ravvisato la necessità di eseguire ulteriori indagini sul corpo della vittima. Hanno annunciato la loro partecipazione numerose autorità locali.