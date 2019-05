Paura in azienda agricola: fuoco "divora" miscelatore, animali salvi

di Luca Pozza

VILLAVERLA - Paura e apprensione oggi pomeriggio in un’, in via Cimitero, per l’, che è stato letteralmente. Per fortuna il macchinario si trovava in un piazzale all’esterno, distante dalle mucche e dagli altri animali per i quali non è stato necessario procedere con l'evacuazione.L'allarme è stato lanciato attorno alle 14 dai proprietari dell'azienda: sul posto sono giunte dueche hanno circoscritto e poi domato le fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli stessi pompieri, ma al momento viene escluso il gesto doloso: l'ipotesi più probabile è un, che ha poi provocato il rogo. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora e mezza. In via di quantificazione i danni, che comunque sono ingenti.