Tutti pazzi per l'ukulele: al via il festival con live e navigazione sul fiume

VICENZA - Si tratta unaE' nata in Portogallo e nel tempo, grazie a musicisti quali, è diventata una star.Vicenza capitale dell'lo strumento musicale sarà protagonista di un festival in stile hawaiano, con tanto di concerti a teatro, flash mob in piazza, food truck e mostre mercato. In arrivo musicisti da tutto il mondo come il cinesee, da Taiwan,. Tra i momenti clou, lain packraft, gommone portatile molto diffuso nel kayak.Si partirà con un'anteprima il 12 luglio alle 20 alcon un'intera serata dedicata all'ukulele. Il 13 alle 18.30sarà invasa da artisti muniti dell'originale chitarrina per unmentre alle 19.30- sede principale dell'happening - la rassegna si aprirà con l'esibizione diSabato 14 dalle 9 full immersion con laboratori per principianti e appassionati i quali, alle 16, potranno dimostrare il proprio talento sul palco di contra' Barche. Alle 17 tutti al Retrone per la navigazione (informazioni su prenotazioni@melusia.com) e la sera di nuovo a teatro con la band italiana. Infine il 15 luglio dalle 9 incontri e dibattiti sulla musicoterapia.