Tremendo incidente: una Punto vola sopra un muretto. Due i feriti

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Incidente stradale da brividi attorno alle 13.30 di oggi in zona industriale con due auto coinvolte per un, i conducenti, per una probabile mancata osservanza al diritto di precedenza. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della, supportata da una squadra dai vigili del fuoco. Da quanto emerso per cause al vaglio degli agenti delall’incrocio tra le vie Lazio e Campania si sono scontrate una Fiat Punto e una Hyundai SantaFe. Per la violenza dell’impatto la Punto è stata sollevata dal suv ed è, in bilico. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato nel vicino ospedale di Santorso entrambi i conducenti: inquello della Punto eper quella della Hyundai. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono protratte per un’ora.