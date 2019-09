Pacco batteria di una bici elettrica provoca incendio notturno in negozio

TORRI DI QUARTESOLO - La notte scorsa, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verona angolo via Roma a Torri di Quartesolo per un principio d’incendio divampato all’interno di un negozio di bicicletta. L’allarme alla sala operativa è stato dato da una pattuglia della radiomobile dei carabinieri che transitando hanno notato del fumo venire fuori da una bocchetta di aereazione. Il fumo è stato causato dal malfunzionamento del pacco batteria di una e bike (bici elettrica). La bici è stata portata fuori e messa in sicurezza, mentre all’interno del negozio sono iniziate le operazioni di aereazione con i motoventilatori. Danni prevalentemente da fumo all’interno del negozio.

