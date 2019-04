Fiamme nella casa disabitata, era il rifugio dei senzatetto

di Luca Pozza

NOVENTA VICENTINA - Nella tarda serata di ieri isono intervenuti in località Caselle di Noventa Vicentina per l'. Le squadre accorse da Lonigo e Vicenza, hanno spento le fiamme, che hanno riguardato dei cumuli di masserizie, principalmente indumenti, rifiuti ammassati all’interno del garage e delle ramaglie all'esterno dell’abitazione fatiscente.L’edificio, da quanto si è potuto accertare, è utilizzato da tempo da persone senza tetto, che però al momento in cui le fiamme si sono estese si sono allontanate. Le cause, probabilmente colpose, sono al vaglio degli stessi pompieri e dei carabinieri della stazione di Noventa intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono proseguite per oltre due ore.