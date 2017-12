di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA – Presentato ieri nelle sale del Castello inferiore, ildella Città degli scacchi. Ritornano lee spettacolo nel centro storico, lasul ghiaccio e la giostra-trenino intorno al grande abete. E poi concerti, mostre, celebrazioni e la Vigilia da trascorrere insieme fra canti e. Il tutto realizzato grazie alla collaborazione di amministrazione comunale, Associazione Pro Marostica e Confcommercio, con il sostegno della Fondazione Banca Popolare di Marostica - Volksbank.Ad aprire i festeggiamenti,, dopo la cerimonia del, alle 16 in Opificio, l’e l’sul ghiaccio intorno alle 18,30.Ritornano poi le, il 3, il 10 e il 17 dicembre, conper l’intera giornata. Una sessantina gli stand di hobbisti, mondo rurale e artigianato che animeranno il centro storico sin dalle 9 del mattino,i e dalle 15 spettacoli e musica dal vivo. Grandedi quest’anno il servizio dia cura di Giangingiù Animation, al palazzo del Doglione. Come da tradizione, tornano poi gli eventi della Vigilia,, con un pomeriggio di musica e, ladi pastori e fiaccolate e, per chiudere in bellezza, l’e i fuochi d’artificio.Nelle sale del Castello inferiore, sino al 7 gennaio, sarà possibile visitare ben. Quella del designer e ceramista marosticense, che ripercorre oltre cinquant'anni di attività dell’artista tra grafica, complementi d’arredo e pannelli decorativi. E quella dell’che propone tavole originali di illustrazioni di alcuni albi per l'infanzia, oltre a dipinti e disegni inediti.Ricco anche il programma musicale con una nutrita attività concertistica e corale, che accompagnerà tutto il periodo delle feste, sino al tradizionale concerto augurale per il nuovo anno, ad opera del coro, che quest’anno si terrà il 14 gennaio, alle 17,30, presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo.Al ridotto del teatro, il 9 dicembre, andrà in scena “”, lo spettacolo di e con Alexandros Memetaj e la regia di Giampiero Rappa. Il, dalle 16,30,per i più piccini in, dove sarà allestito il tradizionale albero di libri, attorno al quale ci s’incontrerà per scambiarsi gli auguri e premiare i vincitori del concorso fotografico “Io leggo qui”.Appuntamento, infine, ilalle 10 in Opificio per la consegna del premio, dedicato agli sportivi, e il 7 gennaio, alle 16, con la goliardica gara a squadre diPer il programma dettagliato è possibile consultare il sito www.comune.marostica.vi.it, oltre alle pagine Facebook “Città di Marostica” e “Partita a scacchi –Marostica”.