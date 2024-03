Revine Lago capitale del cinema indipendente: al via più di 100 eventi. Caccia a nuovi sponsor e volontari

REVINE LAGO (TREVISO) – Revine Lago diventa la capitale europea del cinema indipendente. Al via la il progetto Revine Lago 2024, un calendario di oltre 100 eventi tra festival, residenze artistiche, percorsi formativi e laboratori che durerà un intero anno. Continua la ricerca di nuovi partner, sponsor e volontari.

Il progetto non è una semplice estensione o una celebrazione di Lago Film Fest. Il cuore pulsante dell’iniziativa è la sua capacità di coinvolgere l’intera comunità (cittadini, rappresentanti della cittadinanza attiva, associazioni locali, industriali, artigiani, ristoratori, albergatori e commercianti) attraverso la creazione di una rete sinergica tra istituzioni locali e nazionali, enti di formazione, organizzazioni di categoria e una rete di Comuni del territorio.

Le rassegne

Saranno quattro le rassegne che si alterneranno in questi mesi di progettualità: la 20esima edizione di “Lago Film Fest”, l’inedito “Luci su Revine”, il “Festival di Primavera” e il primo “Festival Itinerante di Cinema Sordo FECS”.

Workshop, corsi e progetti formativi coinvolgeranno tutte le fasce d’età fornendo le chiavi per esplorare il mondo dell’immagine in movimento.

Un esempio saranno i laboratori dedicati alla danza contemporanea e alla composizione delle colonne sonore per il cinema. Non mancheranno gli attesi e riconosciuti eventi di networking professionale rivolti agli addetti ai lavori per creare un terreno fertile a connessioni, collaborazioni e scambi di idee.

In ultimo, troveranno la loro casa nella pittoresca Revine Lago le residenze artistiche per registi, sceneggiatori, musicisti e artisti di ogni genere: un’opportunità di scambio culturale aperto e arricchente, e l’espressione di una comunità locale affezionata e accogliente. Inoltre, la Lago Film Residency ha già ricevuto oltre 140 candidature e tre saranno i registi che già dal 15 aprile al 12 maggio approderanno a Revine Lago per lavorare al loro prossimo film. Il programma completo è consultabile nel sito ufficiale: https://revinelago2024.eu/

Il progetto che trasformerà il piccolo comune in un centro pulsante di creatività e diversità cinematografica conta sul patrocinio dell’amministrazione comunale di Revine Lago e sul sostegno del main sponsor locale, Metalmont, ma è in continua ricerca di nuovi partner, sponsor e volontari che credano nel potenziale trasformativo della cultura.

L’obiettivo di Revine Lago 2024

«Vogliamo scrivere una nuova storia di grande impatto artistico e culturale su una piccola comunità come quella di Revine Lago - spiegano Viviana Carlet e Carlo Migotto, fondatori di Piattaforma Lago e ideatori della Capitale europea del cinema indipendente -. Siamo consapevoli che un’iniziativa del genere possa generare benefici a lungo termine, così come è accaduto per Lago Film Fest. Si tratta di un progetto nuovo ma al contempo rappresenta la formalizzazione di vent'anni di impegno e passione nel mondo del cinema. Abbiamo cominciato allora a sognare che la nostra realtà potesse diventare il cuore pulsante della creatività cinematografica europea e ora non riusciamo più a smettere».