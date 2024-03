Torna la partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi e promette un cambio epocale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA

I fastosi festeggiamenti per il Centenario dell’anno passato sono alle spalle, ma in questo 2024, l’Associazione Pro Marostica si prepara a un evento da ricordare con la nuova edizione della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi. Riconosciuta nel 2011 come “Patrimonio d’Italia” dal Ministero del Turismo italiano, la manifestazione andrà in scena nel secondo week end di settembre, dal 6 all’8 e, come ogni anno, si prepara ad accogliere migliaia di spettatori da ogni parte del mondo.

Un’edizione che promette un cambio epocale

Quella di quest’anno promette, però, di essere un’edizione speciale, che celebrerà i 70 dell’opera di Mirko Vucetich (1898 – 1975) apportando importanti innovazioni pensate per rendere lo spettacolo ancora più attrattivo a livello mondiale. Come rivela il presidente di Pro Marostica, Simone Bucco, l’edizione 2024 punta, difatti, a segnare “un cambio epocale, con l’intento di portare questa meravigliosa macchina creativa alla massima espressione delle sue potenzialità”.

In primo luogo, la storica regia di Maurizio Panici verrà impreziosita ulteriormente dalla collaborazione con Massimiliano Volpini, attuale direttore del Teatro Nazionale di Zagabria e già coreografo di Roberto Bolle. Inoltre, pur mantenendo saldo il legame con i cittadini, che rappresentano la sfera corale e popolare della rappresentazione, è stato avviato un contatto diretto con l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano per la formazione stabile di figure professionali dello spettacolo. Un impegno importante, che permetterà alla comunità di crescere ancora di più attorno alla sua più celebre manifestazione.

Su tale solco si inserisce anche la volontà dell’Associazione di snellire i tempi e affinare gli aspetti tecnologici. Il 2024 vedrà così importanti investimenti in scenografia, potenziamento dell’impiantistica delle luci, con nuove tecnologie a led, e una cura maniacale al dettaglio, specie nei costumi. Per esempio, gli attori principali indosseranno abiti confezionati con tessuti realizzati a mano dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia. Ne uscirà, così, una rappresentazione maggiormente professionalizzata e consolidata come spettacolo teatrale di alto livello.

La leggenda dietro la rappresentazione

Tratta dal libretto teatrale di Mirko Vucetich e messa in scena per la prima volta nel 1923 su intuizione di Francesco Pozza, la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi è rappresentazione storica attraverso cui viene narrata la leggenda della bella Lionora, figlia del castellano Taddeo Parisio, che vede la sua mano contesa in una sfida a scacchi tra i nobiluomini Vieri da Vallonara e Rinaldo da Angarano. Al vincitore andrà in sposa Lionora, al perdente Oldrada, sorella del castellano. Il tutto in un tripudio di danze e musiche nella splendida cornice di Piazza Castello.

Ambientata a metà ‘400, la manifestazione ripropone con rigorosa fedeltà storica costumi e allestimenti dell’epoca, portando in scena una sontuosa sfilata di ambascerie, dame e cavalieri: una spettacolare esibizione di vessilliferi, ballerine, giocolieri, musici e commedianti, affiancata dalla parata di un nutrito corpo di armati e cavallerizzi pronti a muoversi su una scacchiera da 16 metri di lato suddivisa in 64 caselle di 4 mq in marmo rosa e biancone di Asiago.

Prevendita dei biglietti già aperta

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi 2024 è promossa da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza, con il supporto del main sponsor BCC Veneta, dell’official sponsor VIMAR e degli sponsor Pedon, Pizzato, Gruppo Ceccato, UmTools, Um Technology Tools, Felisatti Utensili, Busa Group Combustibili.

Per maggiori informazioni e accedere alla prevendita dei biglietti è possibile visitare il sito internet www.marosticascacchi.it . Biglietti in vendita anche presso Piazza Castello, 1 a Marostica. La prima rappresentazione dell’edizione 2024 andrà in scena venerdì 6 settembre alle 21, per replicare sabato 7, sempre alle 21, e domenica 8, alle 17 e alle 21. Ulteriori info e contatti all’indirizzo mail info@marosticascacchi.it e telefonicamente allo +39. 0424.72127.