Parcheggio auto trasformato in discarica: donna multata di 500 euro

di Luca Pozza

MONTEBELLO VICENTINO - Ha gettato di tutto e di più, materiale probabilmente derivante dalla, ai margini di un parcheggio in via Pesa a Montebello Vicentino, che è stato parzialmente ostruito. Una ventina tra scatole, scatoloni e sacchetti contenenti qualsiasi tipo di rifiuto: tutto materiale che avrebbe dovuto differenziare tramite il sistema porta a porta o avrebbe dovuto conferire all’ecocentro e che invece unaresidente poco lontano, ha abbandonato in un luogo pubblico. Su segnalazione di un cittadino, sono stati gli agenti della Polizia Locale Vicenza Ovest ad intervenire e ad esaminare i rifiuti, alla ricerca di indizi che potessero far risalire al responsabile. Grazie agli indizi, la donna è stata«Siamo risaliti all’autrice dell’– spiega il comandante della Polizia locale Antonio Berto – grazie alle etichette di un negozio di elettrodomestici presenti su alcuni scatoloni in cui era stata inserita parte dei rifiuti. Gli agenti si sono recati nel negozio e dal codice a barre sono risaliti a chi quei prodotti erano stati venduti. Le segnalazioni per noi sono importanti: piccoli indizi possono portare a grandi risultati nel contrasto all'abbandono dei rifiuti».«Ringraziamo il cittadino che ha fatto la segnalazione e la Polizia Locale per la rapida indagine - commenta il sindaco Dino Magnabosco -. Invito tutti i miei concittadini a non abbassare la guardia contro questo vergognoso comportamento che penalizza la collettività e ad indicare al Comune o alla Polizia Locale qualsiasi abbandono di rifiuti sul nostro territorio».