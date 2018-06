Monte Summano: con l’estate arriva l’ordinanza di traffico limitato alle auto

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Come ogni estate da alcuni anni per l’aumento della circolazione veicolare e del numero degli escursionisti arriva l’obbligo di traffico limitato nellesul, caratterizzato da due cuspidi che ricordano la sagoma di un vulcano addormentato: da località Colletto di Velo fino alla cima a quota 1.296. Con un’ordinanza del sindaco Valter Orsi da sabato 1 luglio a sabato 26 agosto sarà vietata la circolazione ai veicoli a motore nei giorni festivi nella. Ciò per motivi di sicurezza, per prevenire incidenti su una sede carrabile stretta, di larghezza media di 3.50 metri: un pericolo per il transito dei veicoli nei due sensi di marcia e in particolare per le migliaia di appassionati che a piedi da Coletto raggiungono la ex chiesetta dei frati Girolimini e la grande croce in calcestruzzo alta 16,50 metri, eretta nel settembre 1993, con uninossidabile di 12 circa metri (opera dell’artista Giorgio Sperotto), con il braccio destro alzato nel simbolico atto della Risurrezione. Saràil transito per i ciclisti.