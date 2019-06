Fiamme gialle: sequestrati oltre 21mila euro per uso di fatture false

di Vittorino Bernardi

ARZIGNANO - La locale guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di Vicenza con la confisca diretta di 21.392 euro nei confronti di una società di Castelgomberto, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, e del suo rappresentante legale, l’arzignanese A.P. di 40 anni. In base all’indagine fiscale avviata nel giugno 2018 l’azienda avrebbe utilizzato per quatto anni (2012, ‘13, ‘14 e ’16) fatture passive per operazioni inesistenti, così da abbattere i redditi imponibili dichiarati. Nell’operazione d’indagine è coinvolta una ditta individuale di Sarego che avrebbe emesso svariate fatture di vendita, ritenute fasulle, a una serie di soggetti economici tra i quali la società di Castelgomberto, ora gravata di decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, eseguito in due istituti di credito a Montecchio Maggiore e Chiampo.