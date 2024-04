Padova. Maxi sequestro della Finanza, 10 mila abiti e 2,4 milioni di prodotti irregolari

PADOVA - Maxi sequestro della Finanza in due esercizi commerciali della zona industriale: 2 milioni e 400 mila articoli e 10 mila abiti. Due i controlli effettuati dai baschi verdi, inizialmente in un negozio con sede legale a Milano dove sono stati trovati prodotti come vetrinette, manichini, prezzatrici, tutto potenzialmente pericoloso perché privi di indicazioni sui rischi derivanti dall'utilizzo.

Il secondo controllo ha visto nel mirino un grossista di capi d'abbigliamento dove sono stati trovati abiti con etichette falsate e non in lingua italiana. I due legali rappresentanti degli esercizi commerciali sono stati segnalati rispettivamente alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e a quella di Padova.