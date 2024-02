Maxi sequestro a Padova di oltre duemila confezioni e 350 chili di prodotti alimentari non tracciati

PADOVA - Prodotti non tracciati, sequestrate oltre 2mila confezioni e 350 chili di alimenti. Le Fiamme Gialle di Padova sequestrano oltre 2.000 confezioni e 350 kg di prodotti alimentari con etichettatura errata o assente.I controlli, eseguiti in collaborazione con il S.I.A.N. dell'Azienda ULSS 6 Euganea, hanno permesso di accertare numerose violazioni alle normative igienico-sanitarie e commerciali. In un caso, è stato scoperto un circolo sportivo che esercitava abusivamente attività di ristorazione con lavoratori in nero.

L'operazione si inserisce nel quadro delle attività della Guardia di Finanza a contrasto del sommerso da lavoro e a tutela del mercato dei beni e servizi. Tra le violazioni contestante: etichettatura errata o assente, celle frigorifere in cattive condizioni igieniche, mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, assenza di licenza e/o S.C.I.A., mancanza di indicazione dei prezzi di vendita e degli orari di apertura, sistemi di pesatura non conformi, prodotti con ingredienti difformi da quelli indicati in etichetta, somministrazione di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione, assenza di tracciabilità e lavoratori in nero.

Diverse le sanzioni applicate: