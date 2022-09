Chioggia, sequestrati 45mila articoli tra borse e abiti con marchi contraffatti e prodotti "non sicuri". «Valore di 170mila euro»

CHIOGGIA - Nel periodo estivo, i finanzieri della Compagnia di Chioggia, unitamente ai “baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, hanno intensificato i controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale lungo il litorale clodiense, da Chioggia a Sottomarina e nei confronti degli esercizi commerciali della zona, sottoponendo a sequestro articoli contraffatti e prodotti non sicuri per i consumatori. Più nel dettaglio, le Fiamme Gialle clodiensi che hanno operato lungo l’arenile hanno denunciato un cittadino extra comunitario poiché poneva in vendita circa 400 prodotti contraffatti, tra capi di abbigliamento, borse ed accessori vari, riportanti i brand di note griffe di moda mentre hanno segnalato alla Camera di Commercio un ulteriore soggetto, esercente l’attività di commercio ambulante che poneva in vendita prodotti non sicuri o privi delle informazioni minime per il consumatore.

Sempre a Sottomarina, è stata sottoposta a controllo una rivendita di souvenir che commercializzava una grande quantità di prodotti “non sicuri”, privi anche questi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore, come prescritto dal “Codice del Consumo”: il titolare, anche in questo caso, è stato segnalato alla Camera di Commercio, competente per l’accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25.000 euro. Complessivamente, l’attività di servizio ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 45.000 articoli posti in vendita in violazione delle norme che regolano il commercio, per un valore stimato di oltre 170.000,00 euro.