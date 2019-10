Come si fa la grappa e come si usano le spezie: l'appuntamento alle Poli Distillerie di Schiavon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 6 ottobre, alle, in occasione del 500° anniversario del primo viaggio attorno al mondo compiuto da Magellano e dal vicentino Pigafetta, ripercorreremo l’avventura più significativa per l’umanità: la ricerca delle spezie.Questa 23ª edizione di Distillerie Aperte sarà dedicata alla scoperta di queste preziose materie prime, che hanno cambiato il nostro modo di cucinare e di esplorare il mondo. China, Cardamomo, Coriandolo, Ginepro, Anice, sono solo alcune delle spezie che utilizziamo da 121 anni in distilleria per le nostre infusioni naturali. Ma quali sono stati i loro utilizzi nel corso della storia? Per rispondere a questa domanda durante la giornata saranno adibiti deicoordinati per l’occasione da Ardea, Associazione culturale per la didattica museale e da Sidea Spezie, azienda italiana specializzata nell’importazione e commercializzazione di spezie.I visitatori potranno, inoltre, vedere da vicino come si distilla la Grappa in modo artigianale con uno dei più antichi alambicchi ancora funzionanti in Italia. Oltre ai profumi inebrianti delle spezie ci sarà spazio anche per solleticare il senso del gusto, grazie a degustazioni e assaggi con prodotti tipici del territorio come l’originale speck di Asiago Fior di Maso.