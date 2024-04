BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) – Un dolore improvviso al petto mentre scendeva in bicicletta dal Monte Grappa. Si è fermato in un bar di Semonzo, frazione di Borso del Grappa, e ha chiamato i soccorsi. Una telefonata provvidenziale: l’infarto era già in corso. Protagonista del salvataggio a lieto fine è un ciclista vicentino di 68 anni.

L’anziano, residente a Tezze sul Brenta, stamattina (2 aprile) ha approfittato della bella giornata di sole per scalare il Grappa in sella alla sua bici. Ma durante la discesa è stato colto da una fitta al torace. Arrivato a Semonzo si è fermato in un locale lungo la strada e ha chiesto aiuto.

Pochi minuti dopo sono arrivate sul posto l’ambulanza proveniente da Bassano del Grappa e l’automedica di Pieve del Grappa. Nessun dubbio sulla diagnosi: l’infarto era in atto. A quel punto il paziente è stato stabilizzato e poi trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano, dove è tuttora ricoverato.