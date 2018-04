I pompieri salvano un cigno finito in un torrente di montagna

di Vittorino Bernardi

POSINA - Nuovo episodio che conferma i vigili del fuoco come i, domestici come selvatici, con un intervento d’urgenza anche nel giorno di Pasqua, nell’alta valle dell’Astico. Una squadra speleo-alpino-fluviale dei pompieri di Schio è intervenuta ieri pomeriggiodi Posina per portare in salvo die incapace di riguadagnare la zona lacustre. La chiamata di soccorso al 115 è stata effettuata da parte di una persona in gita pasquale a Posina che ha notato l'animale trascinato dalla corrente e a rischio morte. I pompieri sono scesi nell’alveo del corso d’acqua e conhanno recuperato il cigno in difficoltà, liberato poidove vive abitualmente, tra gli applausi dei testimoni che hanno assistito all’intervento.