Il corpo di un uomo rinvenuto in un fossato: è "giallo" sulla morte

di Luca Pozza

CAMISANO VICENTINO -, nel tardo pomeriggio di oggi, a Camisano Vicentino, dove è stato rinvenuto il, riverso in un fossato, in via degli Alpini, a fianco della zona artigianale. Ancora sconosciute l'identità dell'uomo e le cause del decesso, anche per il fatto che il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere rimasto in acqua per molte ore.Dopo l'allarme, lanciato da un passante, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che ha subito transennato la zona, mentre ai sanitari del Suem 118 non è rimasto che confermare il decesso. I vigili del fuoco sono invece intervenuti per recuperare la salma, mentre in queste ore i militari stanno cercando di dare un nome alla vittima.Al momento gli uomini dell'Arma si trovano di fronte a un vero e proprio "giallo": al momento non si esclude nessuna ipotesi, che potrà essere fatta solamente dopo un esame esterno del corpo.