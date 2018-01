Pensionata in Mercedes sbanda e distrugge l'auto contro la ringhiera: miracolata

di Luca Pozza

ARCUGNANO -nel pomeriggio di oggi in via Sant’Agostino ad Arcugnano, ai confini con il comune di Vicenza. Poco prima delle 16 idel comando berico sono intervenuti per un’auto andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione e contro le transenne di una, dopo la perdita di controllo da parte della conducente: a rimanere ferita, in maniera seria, una, che era alla guida della sua Mercedes classe A.I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso la donna congiuntamente al personale sanitario del Suem 118 del San Bortolo. La signora è stata condotta in ospedale, a bordo di un'ambulanza, per ulteriori accertamenti: è in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli stessi vigili del fuoco, intervenuti sul posto anche con l'autoscala, hanno messo in sicurezza il palo dell'energia elettrica e la lampada, che dopo l’urto rischiava di cadere. Lesono terminate dopo quasi due ore.