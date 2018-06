Si accascia a terra e muore mentre taglia l'erba in un campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRISSINO – Tragedia sul lavoro nel settore agricolo, il 62enne, residente in paese, ieri mattina era uscito da casa con una motofalciatrice perin un campo lungo la Provinciale 246: completato il lavoro si è accasciato. A dare l’allarme al 118 verso le 11 è stato un giovane alla guida della propria auto che nei pressi della rotatoria Jolly ha notato sull’adiacente campo un uomo, accanto a una motofalciatrice spenta. Con senso civico ha accostato l’auto e si è avvicinato all’uomo e ha chiamato il Suem. Sul posto sono giunti i sanitari dell’ospedale San Lorenzo di Valdagno che prima diperhanno tentato di rianimare Claudio Omati che nel tempo libero si impegnava in lavori di giardinaggio e sfalcio dell’erba. Sono intervenuti i carabinieri di Valdagno per effettuare i rilievi di legge.