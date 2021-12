Airbnb e i viaggi in estate: dalle prenotazioni alle norme anti-Covid, cosa c'è da sapere

I viaggi stanno per tornare e i primi a muoversi, per forza di cose, sono le piattaforme che gestiscono le prenotazioni online. Tra queste Airbnb, che ha pubblicato le novità per l'estate 2021 che coinvolgono sia gli ospiti che ai padroni di casa che offrono i loro appartamenti o le loro stanze. Il piano si chiama "Summer of Responsible Travel" e include nuovi strumenti per tutti i viaggiatori e anche degli accorgimenti per evitare problemi anche agli host. Si parte dagli Stati Uniti, visto che sono il Paese più vicino al ritorno alla normalità, ma le regole potrebbero poi allargarsi all'intera comunità mondiale. I principi cardine sono due: il divieto di feste che possano far nascere pericolosi assembramenti e mettere in pericolo l'intero vicinato; un aumento del 50% del personale di supporto disponibile 24 ore su 24 per aiutare i viaggiatori.

Mettere al primo posto la salute pubblica

«Abbiamo appreso che il 4 luglio è considerato la data di "riapertura" negli Stati Uniti, il che è fantastico per il Paese e per tutta la comunità di Airbnb - si legge sul sito ufficiale -. Sappiamo anche che gli esperti della salute pubblica e della sicurezza continuano a dire che bisogna evitare assembramenti di massa non dovrebbero svolgersi. Ecco perché stiamo introducendo nuove regole volte a prevenire feste non autorizzate il 4 luglio, come già fatto in occasione degli ultimi Halloween e Capodanno.

Malta pagherà i turisti: 200 euro a chi la sceglierà quest'estate

1. Le regole per il giorno del Ringraziamento

A partire dal 12 aprile, agli ospiti senza recensioni positive su Airbnb, sarà vietato effettuare prenotazioni di una notte in moltissime case negli Stati Uniti durante il fine settimana del 4 luglio (il giorno del ringraziamento). Gli ospiti che invece hanno una storia di recensioni positive o che hanno già fatto la loro prenotazione di una notte, non saranno soggetti a questa restrizione.

2. Dispositivi di rilevamento del rumore

Ai padroni di casa preoccupati per le feste, verranno offerti degli sconti per dei dispositivi di rilevamento dei rumori. La tecnologia è nel rispetto della privacy - poiché non registrano le conversazioni ma solo i decibel raggiunti - ma deve essere comunque comunicata nelle pagine di annunci

3. L'aiuto dei vicini

Attraverso la Neighbourhood Support Line, una linea attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i vicini possono segnalare feste o eventuali problemi agli addetti di Airbnb.

4. Iniziative di sicurezza sanitaria

Restano in vigore le regole sulle mascherine, il distanziamento sociale e la pulizia di tutti gli ambienti. «Continueremo a richiedere a tutti gli host e gli ospiti di impegnarsi in questo», specifica Airbnb.

Tranquillità per tutta la community

La serenità prima di tutto. Airbnb ha annunciato di espandere il team di supporto alla community per far sì che i viaggiatori dispongano sempre degli strumenti necessari per viaggiare in tranquillità e godersi l'estate.

5. Supporto avanzato

«Stiamo per far accrescere il nostro personale di supporto comunitario in prima linea di oltre il 50% - si legge - in modo da garantire il miglior servizio possibile alla nostra comunità di host e ospiti ora che la domanda di viaggi aumenterà».

6. Amplificare le regole in casa

Le regole da adottare in casa, tra cui i divieti di feste e assembramenti, non saranno spiegate solo una volta arrivati nell'appartamento prenotato. Questa e tante altre norme (come gli orari di silenzio, gli spazi occupabili, le regole su animali domestici, ecc.) saranno pubblicati già sul sito di Airbnb oltre che sull'email di conferma della prenotazione.

7. Le piscine private

Con l'estate, molte famiglie cercano case con piscine private. Airbnb ha annunciato che comunicherà a tutti i proprietari le normative "Pool Safely" per poter permettere agli ospiti di godere della piscina in sicurezza.