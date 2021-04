Malta pagherà i turisti: 200 euro a chi la sceglierà quest'estate

Malta pagherà i turisti che vorranno visitarla : questa è l'idea dell'isola per rilanciare

l'economia e il turismo pesantemente colpiti dall'ultimo anno di pandemia da

Covid. L'ente del turismo intende offrire un rimborso fino a duecento euro per i soggiorni di tre o più notti nei mesi estivi.

Il ministro del turismo Clayton Bartolo ha annunciato venerdì il piano per il rilancio per quest'estate affermando che con la maggior parte delle restrizioni dovrebbero essere revocate entro il 1 ° giugno.

