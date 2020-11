Ecco il calendario 2021: 22 tappe, via in Australia il 21 marzo. Monza il 12 settembre

La Formula 1 scalda i motori anche in vista della prossima stagione. E' stato diramato questa mattina il calendario provvisorio per la stagione 2021, composto da 22 le tappe. Si parte come da tradizione in Australia il 21 marzo, mentre la tappa italiana è Monza il 12 settembre, chiusura ad Abu Dhabi il 5 dicembre. Tra le novità più rilevanti l'assenza del Gp del Vietnam con un buco nel calendario il 25 aprile, e l'arrivo del Gp dell'Arabia Saudita il 28 novembre.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Gp Australia, Melbourne, 21 marzo

Gp del Bahrain, Sakhir, 28 marzo

Gp China, Shanghai, 11 aprile

Gp Spagna, Barcellona, 9 maggio

Gp Monaco, 23 maggio

Gp Azerbaijan, Baku, 6 giugno

Gp Canada, Montreal, 13 giugno

Gp Francia, Le Castellet, 27 giugno

Gp Austria, Spielberg, 4 luglio

Gp Gran Bretagna, Silverstone, 18 luglio

Gp Ungheria, Budapest, 1 agosto

Gp Belgio, Spa, 29 agosto

Gp Olanda, Zandvoort, 5 settembre

Gp d'Italia, Monza, 12 settembre

Gp Russia, Sochi, 26 settembre

Gp Singapore, 3 ottobre;

Gp Giappone, Suzuka, 10 ottobre

Gp Usa, Austin, 24 settembre

Gp Messico, Città del Messico, 31 ottobre

Gp Brasile, San Paolo, 14 novembre

Gp Arabia Saudita, Jeddah, 28 novembre

Gp Abu Dhabi, 5 dicembre

