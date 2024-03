Calendario corsa Champions League: Juve e Roma "penalizzate" dai big match, più facile per il Bologna

La Serie A comincia a definirsi, con la corsa alla prossima Champions League che entra nel vivo. Le big del nostro campionato si stanno contendendo l'approdo nelle prime quattro posizioni della classifica. Gli occhi sono sempre puntati sul ranking Uefa, che permetterà di avere anche un ipotetico quinto posto per la massima competizione europea per club, ma intanto ci sono le ultime nove gare di Serie A da disputare. Calendario alla mano, la Juventus è la squadra che ha il cammino più difficile mentre l'Inter è quella che affronta meno scontri diretti di tutte. Calendario non molto benevolo anche con la Roma che alle partite con le big in campionato deve unire l'Europa League.

Sei scontri diretti per la Juventus

La Juventus, terza a 59 punti, è la squadra che dovrà affrontare più scontri diretti in queste ultime nove giornate di campionato. Sono ben 6 le gare difficili che attendono i piemontesi, senza contare le due sfide con Cagliari e Salernitana che, sebbene sulla carta siano facili, sono invischiate nella lotta alla retrocessione e ci si può aspettare battaglia.

La prossima giornata, la 30ª vedrà la Lazio sfidarsi con la Juventus, con i biancocelesti che sono noni a 43 punti. Entrare nella massima competizione per club in Europa è l'obiettivo di Immobile e compagni che cercheranno di diminuire il gap con Tudor in panchina. Alla 31ª c'è Juventus-Fiorentina, mentre alla 32ª c'è il Derby della Mole. Lo scontro diretto con il Milan, invece arriva alla 34ª giornata di Serie A, con i rossoneri che hanno superato proprio i bianconeri al secondo posto del tabellone. 35ª giornata prevvista per il 5 maggio ccon la Roma che ospita la Juve all'Olimpico. Alla 37ª, infine, Vlahovic e compagni affronteranno la sopresa di questo campionato ovvero il Bologna.

La corsa della Roma tra Europa League e Serie A

Il calendario della Roma in Serie A è il secondo più tosto e comincia con il derby con la Lazio della 31ª giornata previsto per il 6 aprile. Dopo di questo match, Dybala e compagni scenderanno in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League, con l'andata prevista per l'11 aprile. Alla 33ª arriva allo Stadio Olimpico il Bologna, che ad oggi è distante solo 3 punti in classifica, e poi i giallorossi torneranno a giocare contro i rossoneri per gli impegni europei il 18 aprile. Il Napoli è l'avversario della 34ª giornata, mentre la 35ª c'è la Juventus in casa con il tour de force che si prolunga alla 36ª di Serie A con l'Atalanta che affronta la Roma per decidere la corsa Champions.

Cinque partite in campionato più, momentaneamente, due in Europa per un totale di sette gare toste da affrontare per prendere parte alla prossima competizione della Uefa.

Corsa Champions: quattro duelli per la Fiorentina

Nonostante non sia attaccata al gruppone di testa che è a 51 o più punti, la Fiorentina resta comunque in corsa per l'ipotetico quinto posto della nuova Champions League, ranking permettendo. Sono quattro le sfide difficili per la viola nelle prossime giornate di Serie A, a partite dalla 30ª in cui dovrà affrontare il Milan. Alla 31ª c'è lo scontro con la rivale di sempre: la Juventus. Infine, alla 37ª giornata c'è il Napoli. Nel calendario della viola c'è da considerare anche la sfida con l'Atalanta, rimandata a data da destinarsi per la scomparsa di Joe Barone. Se le due squadre dovessero avanzare nelle competizioni Uefa allora la gara si giocherebbe a fine campionato. A queste vanno aggiunte le sfide con il Viktoria Plzen dell'11 e del 18 aprile, che portano a sei le gare difficili da affrontare in questo finale di stagione.

La corsa del Milan: occhio all'Europa League

Anche la corsa del Milan non è delle più semplici, ma soprattutto per gli scontri diretti con la Roma in Europa League. Il calendario difficile comincia alla 30ª giornata con la Fiorentina e poi prosegue con l'andata contro i giallorossi l'11 aprile. Poi il ritorno c'è il 18 dello stesso mese, con i rossoneri che poi scendono in campo per la 33ª di lunedì contro l'Inter. Giornata successiva, la 34ª, in cui Leao e compagni affrontano la Juventus in trasferta. Sommando, quindi, ad oggi sono cinque le partite difficili da affrontare fino al termine della stagione.

L'Atalanta tra Liverpool e Serie A

L'Atalanta non ha un cammino semplice sia per gli impegni in Europa League sia per il campionato. La 30ª di Serie A vede i bergamaschi scendere in campo contro il Napoli al Maradona e poi l'11 aprile c'è la gara di andata con il Liverpool. La gara di ritorno è programmata per il 18 dello stesso mese. Il secondo scontro diretto della Serie A è quello della 36ª giornata contro la Roma e in dubbio c'è sempre la data della gara con la Fiorentina rinviata per la scomparsa prematura di Joe Barone. In totale, quindi sono almeno cinque le gare difficili in questo finale di stagione, considerando gli impegni europei.

Il calendario del Napoli: quattro scontri diretti

Il calendario di Serie A del Napoli è il terzo più difficile nonostante l'assenza di gare europee dopo l'eliminazione dalla Champions. Alla prossima gara, la 30ª, attiva l'Atalanta al Maradona e dopo quattro partite più semplici c'è la Roma alla 34ª. Terzultima e penultima giornata di Serie A non molto benevole per gli azzurri che dovranno scendere in campo contro il Bologna alla 36ª, mentre nella 37ª di campionato c'è la Fiorentina a cercare di rovinare i piani di Calzona. Quattro sfide per definire il futuro e per entrare nella prossima Champions League.

La Lazio e la corsa Champions League

La Lazio rientra tra le squadre che sono in corsa per la Champions League anche se ha perso diverso terreno trovandosi al nono posto. Gli occhi sono tutti sulla quinta piazza di Serie A e sul ranking Uefa della nostra federazione, che vale un posto in più nel torneo. Sono tre gli scontri diretti che rendono questo finale di campionato più speziato, con il primo di questi che va in scena domenica con Lazio-Juventus valida per la 30ª giornata. Il 6 aprile c'è il derby con la Roma della 31ª giornata e poi a fine maggio c'è Inter-Lazio per la 37ª di campionato.

Il calendario del Bologna: tre gli scontri diretti

La sorpresa di questo campionato è il Bologna che occupa attualmente la quarta posizione a quota 54. Il calendario dei rossoblù non è molto difficile con solo tre scontri diretti nelle prossime nove giornate di Serie A. La corsa alla prossima Champions League, quindi, può continuare con meno pensieri per Zirkzee e compagni che affrontano la Roma alla 33ª giornata. Il secondo ostacolo in questo finale di stagione arriva tre turni dopo, ovvero alla 36ª con il Napoli che ospita gli emiliani al Maradona. Infine, alla 37ª e penultima giornata di Serie A c'è Bolgona-Juventus.

Inter, qualificazione a un passo e calendario facile per la Champions

Ultima, ma prima in campionato è l'Inter che calendario alla mano ha la corsa alla prossima Champions League più semplice di tutte. Da una parte c'è la qualificazione che è ormai a un passo grazie al primo posto a 76 puntu, dall'altra due soli scontri diretti in questo finale di stagione. Il primo è il derby contro il Milan alla 33ª ggiornata, mentre l'altra gara con le big è la sfida con la Lazio del 19 maggio, valida per la 37ª gara di Serie A.

Corsa Champions: gli scontri diretti delle big

30ª Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan;

31ª Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina;

32ª Torino-Juventus;

33ª Roma-Bologna, Milan-Inter;

34ª Napoli-Roma, Juventus-Milan;

35ª Roma-Juventus;

36ª Atalanta-Roma, Napoli-Bologna;

37ª Bologna-Juventus, Fiorentina-Napoli, Inter-Lazio;

38ª /

La classifica di Serie A per la Champions League

Inter 76 Milan 62 Juventus 59 Bologna 54 Roma 51 Atalanta* 47 Napoli 45 Fiorentina* 43 Lazio 43

* Una partita in meno