Formula 1, la classifica aggiornata dei piloti: Verstappen in fuga, Leclerc stacca Sainz

Oggi si è concluso il Gran Premio di Shanghai con Max Verstappen che ha confermato la sua leadership centrando il poker di vittorie. Vittoria tranquilla per l'olandese che ha staccato di molto Lando Norris, arrivato secondo alle sue spalle con più di 10 secondi di distacco. A chiudere il podio ci ha pensato l'altro pilota Red Bull, ovvero Sergio Perez, La Ferrari non è riuscita a migliorarsi più di tanto, con Charles Leclerc che ha tagliato il traguardo al quarto posto, mentre Carlos Sainz ha chiuso quinto alle sue spalle. Punti preziosi per la classifica piloti, ma comunque pochi per tentare un recupero su Verstappen che ha già attivato il Drs allungando in classifica.

Verstappen domina il GP di Cina battendo Norris e Perez. Ferrari quarta e quinta con Leclerc e Sainz

La classifica di Formula 1 aggiornata