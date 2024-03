Dichiarazione redditi 2024, più tempo per dipendenti e pensionati. Scadenze, quando farla e le novità

Dichiarazione dei redditi 2024, più tempo per dipendenti e pensionati. Con il decreto legislativo n. 1/2024 ha è stata cancellata dal calendario fiscale la scadenza del 30 novembre relativa all’invio del modello Redditi uniformando così i termini da rispettare. La data da segnare sul calendario è il 15 ottobre 2024, giorno entro il quale è possibile anche porre rimedio a errori od omissioni. Due settimane in più dunque che consentiranno di gestire senza l’applicazione di sanzioni l’invio oltre la scadenza standard prevista per dipendenti e pensionati che utilizzano, solitamente, il modello 730.

