Scontri tra i tifosi di Hellas Verona, Napoli e Monza: 97 daspo e 83 denunciati dopo "l'operazione Bentegodi"

VERONA - La Digos della Questura di Verona ha completato gli accertamenti collegati agli incidenti di Hellas-Napoli dello scorso ottobre e del post partita di Hellas-Monza a novembre, nell'ambito dell'operazione "Bentegodi". Per il primo episodio la Digos scaligera ha denunciato 69 tifosi (46 napoletani e 23 veronesi) ritenuti responsabili dei gravi disordini. I 69 tifosi segnalati hanno tra i 15 ed i 66 anni, solo uno di loro è minorenne.

A questi, vanno aggiunti gli ulteriori 14 ultras dell'Hellas Verona che sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria in quanto coinvolti in una violenta rissa avvenuta in una vista a centinaia di metri di distanza dallo stadio durante il post partita di Hellas Verona-Monza, lo scorso 5 novembre. Di questi, 12 erano già noti per precedenti reati commessi in ambito sportivo, e 6 erano già sottoposti a Daspo.

Al termine delle indagini, il bilancio è quindi di 97 Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi - di cui 53 napoletani e 44 veronesi - e di 83 denunciati, a vario titolo, in relazione alle due partite.