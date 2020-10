Scontri a Verona, si sono i primi 12 fermati fra estremisti, ultras e baby gang

La Digos di Verona avrebbe già individuato e fermato 12 persone protagoniste degli contri con la Polizia, ieri sera, in piazza Erbe a Verona, Due ore di violenze che hanno devastato la stessa piazza, portato al ferimento di 5 poliziotti e imbrattato ancora una volta l'immagine di Verona. Protagonisti i soliti gruppuscoli di estremisti di destra, assieme a fanatici della tifoseria dell'Hellas e baby gang che hanno dato vita al corteo non autorizzato di protesta contro il Decreto sulle nuove misure di contenimento del Coronavirus.

I fermi sono avvenuti già nella notte appena trascorsa: i 12 indagati sono stati foto segnalati e poi sì procederà alla formale denuncia alla locale Procura. I reati ipotizzati sono manifestazione non autorizzata, utilizzo di materiale infiammabile o esplodente, getto pericoloso di oggetti, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per identificare altri eventuali altri facinorosi coinvolti nei tafferugli.

Ultimo aggiornamento: 19:32

