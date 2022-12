Verona. Violenti scontri tra ultras prima della partita fuori dal Bentegodi: 4 poliziotti feriti

VERONA - Si sono lanciati aste di bandiere, sedie e tavolini. E nella rissa sono rimasti feriti quattro poliziotti del Reparto mobile di Padova. Parliamo degli scontri tra ultras dell'Hellas Verona e dell'Nk Istria avvenuti lo scorso 18 dicembre fuori dallo stadio Bentegodi prima dell'amichevole.

Poco prima delle 14 a ridosso della Curva sud, territorio degli ultras veronesi, i poliziotti in servizio hanno visto uno spostamento repentino di una quarantina di tifosi croati: hanno raggiunto il parcheggio A eludendo i controlli e inveito contro 150 ultras dell'Hellas cercando lo scontro fisico. Ne è nata una violenta rissa con lancio di oggetti contudenti di ogni genere. La polizia è intervenuta e nella colluttazione 4 agenti del Reparto mobile di padova sono rimasti feriti con prognosi che vanno dai 5 ai 26 giorni. I tifosi, respinti indietro, continuavano a cercare lo scontro fino a che non è iniziata la partita.

La polizia ha successivamente controllato i filmati delle telecamere di videosorveglianza: sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 31 tifosi croati per rissa, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale pluriaggravati. Individuati altri 3 tifosi dell'Hellas accusati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e possesso e utilizzo di oggetti contundenti/atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. I tifosi hanno tra i 17 e i 54 anni, 9 di loro sono minorenni: il questore Ivana Petricca emetterà un Daspo per interdire loro l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.