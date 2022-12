Cronaca di ordinaria follia, scontri tra tifosi durante l'amichevole Hellas-Istria

VERONA - Cronaca di ordinaria follia in questo pomeriggio (18 dicembre) di festa con una amichevole fra l'Hellas e l'Istra dove una quarantina di tifosi croati è sbarcata nel parcheggio A dirigendosi poi sotto la curva Sud dove erano posizionati i supporter del Verona. Da lì sono nati degli scontri che sono stati sedati in qualche minuto da parte delle forze dell'ordine: nel parapiglia un tifoso è rimasto ferito ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del Suem 118. Resta da capire come siano arrivati lì i tifosi istriani. Sono una cinquantina i tifosi dell'Istra che la questura ha convogliato all'interno del parcheggio A (dietro la Masprone), allo Stadio. Sono in corso di identificazione, di certo non verrà loro permesso di entrare al Bentegodi. Pare che all'origine dello scontro ci sia «ruggine» perché i croati sono gemellati con il Lecce, cosa che in passato era stata anche per la tifoseria Hellas, ma poi il gemellaggio è naufragato. Le due tifoserie sono entrate in contatto in prossimità della Curva Sud. Le forze dell'ordine nei pressi sono subito intervenute per dividerle. Un altro, croato, è stato soccorso perché vittima di un attacco di panico.