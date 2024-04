Bologna-Monza: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Bologna scenderà in campo sabato contro il Monza nel posticipo del Dall'Ara. La squadra di Thiago Motta non pensa alla Champions ma vuole comunque continuare a sognare, provando a blindare il quarto posto, tenendo a distanza la Roma di De Rossi.

Allo stesso tempo i rossoblù hanno anche la possibilità di guardare con entusiasmo al terzo posto e tentare un clamoroso assalto alla Juventus. Il Monza, però, vuole tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Torino.

Orario

Il match tra Bologna e Monza andrà in scena al Dall'Ara sabato 13 aprile alle ore 20:45.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Bologna e Monza sarà visibile in diretta su DAZN e Sky (Sky Calcio e Sky Sport 251). Disponibile anche tramite le rispettive app Dazn e Sky Go, per smartphone, tablet e laptop.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.



MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino.

Squadra arbitrale

Sarà Federico La Penna di Roma 1 a dirigere Bologna-Monza, gara della trentaduesima giornata di Serie A. Assistenti Giorgio Peretti di Verona e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale Davide Ghersini di Genova. VAR Valerio Marini di Roma 1; AVAR Msrco Guida di Torre Annunziata (Na).