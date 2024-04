GP di Suzuka, le qualifiche: quarta pole consecutiva di Verstappen. Male le Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 8°

Quattro qualifiche, in questo inizio di stagione, e quattro pole. Per Max Verstappen e per la Red Bull-Honda prosegue il dominio nella giornata del sabato e per la prima volta si ritrova in prima fila il compagno di squadra Sergio Perez, a Suzuka brillante fin dal venerdì. Verstappen ha costantemente dominato la qualifica e nel Q3, dopo aver ottenuto la prima posizione col tempo di 1'28"240, si è ulteriormente migliorato con il crono finale di 1'28"197.



Perez ha provato ad insidiarlo e dopo un non eccezionale 1'28"605, ha chiuso in 1'28"265, ad appena 6 centesimi da Verstappen. Per il messicano, è la miglior posizione di partenza dell'anno: non gli capitava da Spa 2023 di scattare dalla prima fila ed è importante che si sia verificato su un tracciato così difficile come quello giapponese. Una bella iniezione di fiducia per lui che, ricordiamo, a fine stagione vedrà scadere il contratto che lo lega alla Red Bull.



La Ferrari ci aveva abituato nei primi tre Gran Premi a partire a fianco di Verstappen, ma a Suzuka non sarà così. Carlos Sainz ha colto il quarto tempo in 1'28"682 siglato nel primo tentativo. Nel secondo push, lo spagnolo ha fatto peggio, 1'28"810, non riuscendo a contrastare Lando Norris, salito brillantemente in terza posizione con la McLaren-Mercedes. Che la Ferrari non fosse particolarmente veloce con le gomme soft lo si era intuito nel terzo turno delle prove libere, ma a lasciare qualche speranza per il Gran Premio è il passo gara, migliore di quello della Red Bull, almeno da quanto si è potuto constatare nelle libere.



Deluso Charles Leclerc che, per aver dovuto utilizzare un treno di gomme soft in più nel Q1 per evitare il rischio che si stava profilando di rimanere impantanato nelle retrovie, nel Q3 ha potuto fare un solo tentativo ottenendo un poco soddisfacente ottavo posto. Il divario tra Sainz e Leclerc è di appena un decimo e nel suo giro ha perso qualcosa nella chicane finale. Partendo dalla quarta fila, non sarà facile per il monegasco puntare a un risultato importante.



La terza fila se l'è guadagnata Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes apparsa rivitalizzata. Lo spagnolo è buon quinto davanti a Oscar Piastri con la seconda McLaren-Mercedes. Nel giorno del suo 23esimo compleanno, l'australiano sperava in qualcosa in più considerando la gran prestazione di Norris. Ancora una grossa delusione per la Mercedes: Lewis Hamilton è settimo, George Russell nono. I problemi della W15 nella fase finale delle qualifiche, evidentemente dovute alla difficoltà nel mandare nella giusta temperatura le gomme, continuano a ripetersi.



Ancora un bel colpo per Yuki Tsunoda e la Racing Bulls-Honda, che per la terza volta consecutiva sono entrati in Q3. E riuscirci nel GP di casa ha avuto un sapore particolare per il giapponese. Per poco ha fallito l'ingresso in Q3 il suo compagno Daniel Ricciardo (territorio ancora non esplorato quest'anno), 11esimo davanti a un sempre concreto Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Valtteri Bottas ha replicato il 13esimo posto di Melbourne con la Sauber-Ferrari.



Niente da fare per la Williams-Mercedes, soltanto 14esima con Alexander Albon e mai in lizza per un posto al sole. Mestamente 15esima la prima Alpine-Renault, quella di Esteban Ocon, mentre Pierre Gasly è rimasto fuori dalla prima tagliola dove sono crollati, rispetto ai compagni di squadra, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Guan Yu Zhou.



Sabato 6 aprile 2024, qualifica



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"197 - Q3

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"263 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"489 - Q3

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"682 - Q3

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"686 - Q3

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"760 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"766 - Q3

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"786 - Q3

9 - George Russell (Mercedes) - 1'29"008 - Q3

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'29"413 - Q3

11 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'29"472 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'29"494 - Q2

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'29"593 - Q2

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"714 - Q2

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"816 - Q2

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"024 - Q1

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'30"119 - Q1

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"131 - Q1

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'30"139 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'30"143 - Q1