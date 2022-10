Il Napoli dilaga contro il Sassuolo: 4-0 con tripletta di Osimhen. Arriva la 13ª vittoria consecutiva

NAPOLI - Il Napoli è un rullo compressore e infila la tredicesima vittoria consecutiva. Il 4-0 al Sassuolo è l’ennesima dimostrazione di superiorità della squadra di Spalletti che si gode un super Osimhen. Tripletta per il numero 9, al sesto gol da quando è rientrato dall'infortunio. Allo show partecipa pure Kvaratskhelia: due assist e una pennellata d’autore per il georgiano, sempre più centrale in questo Napoli. Il Sassuolo mastica amaro per il risultato: per più di un’ora i neroverdi ci credono e impegnano Meret in almeno quattro circostanze. Il migliore per un tempo è Laurienté (poi espulso per doppia ammonizione), ci prova anche Frattesi, ma senza fortuna.

SEI NOVITA’ PER IL NAPOLI. Spalletti cambia ancora secondo la logica di un Napoli competitivo a prescindere dagli interpreti. Rientrano Jesus, Anguissa, Zielinski, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Il Sassuolo sceglie un 4-3-3 ma Dionisi non cambia la sua filosofia. Affronta gli azzurri a viso aperto e gli azzurri ne approfittano subito. La spallata all’equilibrio arriva dopo quattro minuti. La firma Osimhen. L’azione è fulminea: Lozano crossa dalla destra, Kvara spizza e di fatto aggiusta la palla al numero 9 che da due passi non sbaglia e fa esplodere i 50mila del Maradona. Il Napoli aumenta i giri ed è uno spettacolo quando attacca: prova l’euro gol Mario Rui al 7’, la traversa e Consigli gli evitano di esultare. L’appuntamento col raddoppio è soltanto rinviato: ci pensa di nuovo Osimhen. Kvaratskhelia va a prendersi il passaggio di Di Lorenzo a destra, la mette in area per l’attaccante che in area è implacabile. E il Sassuolo? I neroverdi non rinunciano mai a giocare, anzi. Creano più di un grattacapo alla difesa del Napoli. Laurienté è imprendibile quando parte sulla sinistra. Meret fa tre parate (Thorsvedt, Laurentié e Pinamonti) e tiene gli azzurri al sicuro. Poi sale in cattedra ancora una volta Kvaratskhelia che stavolta si mette in proprio: riceve in verticale da sinistra da Mario Rui, controlla e firma il 3-0.

SPALLETTI CAMBIA IL CENTROCAMPO. Il Sassuolo ricomincia con determinazione ed è pericoloso quando attacca. Thorvesdt non devia da due passi la ribattuta di Meret su Pinamonti, poi ci prova anche Frattesi: si inserisce ma il portiere del Napoli è attento. Spalletti decide di cambiare il centrocampo: fa entrare Elmas e Ndombele per Zielinski ed Anguissa. Il Sassuolo cerca di accorciare il risultato e Dionisi cambia pure il centravanti: fuori Pinamonti per Alvarez. Spalletti dà spazio pure a Raspadori contro la sua ex squadra e l’attaccante sfiora il poker calciando una punizione insidiosissima. È Osimhen a completare la sua giornata perfetta al 32’: Traorè perde palla, il numero 9 è attento e non sbaglia davanti a Consigli. Spalletti fa rifiatare pure Lobotka e Di Lorenzo. Il Napoli chiude senza sussulti e martedì proverà a scrivere la storia contro il Liverpool.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (34’ st Zanoli), Kim, Jesus, Rui; Anguissa (12’ st Ndombele), Lobotka (34’ st Demme), Zielinski (12’ st Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (26’ st Raspadori). In panchina: Marfella, Idasiak, Olivera, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (41’ st Harroui), Lopez (34’ st Obiang), Thorstvedt (19’ st Henrique); Ceide (1’ st Traoré), Pinamonti (19’ st Alvarez), Laurienté. In panchina: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Antiste, Romagna, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

ARBITRO: Rapuano

RETI: 4’ pt 19’ pt Osimhen, 36’ pt Kvaratskhelia, 32’ st Osimhen

NOTE: espulso Laurienté al 39’ per doppia ammonizione. Ammoniti Lopez, Laurienté. Angoli 9-6. Recupero 1’ pt, 3’ st. Spettatori 50mila