Milan, Pioli sprona il Diavolo: «Serve continuità peché i campionati si vincono così»

Non sarà facile per il Milan conquistare la quinta vittoria di fila. Avversario sarà il Torino di Ivan Juric, che ospita i rossoneri. I granata sono una squadra complicata da affrontare. Nella scorsa stagione finì 1-0 a San Siro con gol di Giroud (26 ottobre 2021) e 0-0 in Piemonte (10 aprile 2022). Ed è vietato pensare alla gara di Champions con il Salisburgo del 2 novembre. Ai rossoneri basterà un pareggio per andare agli ottavi e raggiungere Napoli e Inter: «Motivare affrontare le squadre di Juric perché ti spinge a trovare delle soluzioni», ha detto Stefano Pioli. «Per noi è una gara che presenta tante difficoltà. Anche nello scorso campionato, in ottima forma, non riuscimmo a battere il Torino. Vogliamo dare continuità perché i campionati si vincono con continuità. Il Napoli sta facendo benissimo, ma resta un torneo equilibrato. Stiamo facendo bene».

Milan-Monza 4-1, è aggancio al Napoli in testa: Diaz (doppietta), Origi e Leao domano i brianzoli

Potrebbe esserci un po’ di turnover: «Dest e Brahim Diaz sono recuperabili. Metterò in campo la formazione migliore per come stanno oggi i nostri giocatori». Avversario sarà Pellegri, attaccante del Torino, ex Milan e titolare nell’Under 21: «Non ci sono rimpianti. Aveva una concorrenza alta con Giroud e Ibrahimovic. Gli auguro di fare bene, ma dalla prossima gara, perché lui lavora tantissimo. Vogliamo, in generale, salire di livello. Non sarà determinante essere primo il 13 novembre, prima del Mondiale. Bisogna arrivare a circa 85 punti. Abbiamo perso solo con il Napoli, secondo me anche immeritatamente. De Ketelaere? Sta bene e stava benissimo anche prima. Vediamo che scelte farò. Maignan? Si sta curando da noi. Lunedì avrà altri esami».