Europei, si giocano le qualificazioni: dove vederle e il programma completo del weekend

Tornano in campo le Nazionali. Con il calcio dei club momentaneamente in pausa, la scena se la prendono le squadre a caccia di un pass per i prossimi Europei, in programma nel 2024 in Germania. L'Italia di Spalletti giocherà sabato 9 settembre a Skopje contro la Macedonia del Nord.

Ecco il programma completo del weekend.

Venerdì 8 settembre

18 Georgia-Spagna (Sky)

20.45 Bosnia Erzegovina-Liechtenstein (Sky)

20.45 Cipro-Scozia (Sky)

20.45 Croazia-Lettonia (Sky)

20.45 Lussemburgo-Islanda (Sky)

20.45 Slovacchia-Portogallo (Sky)

20.45 Turchia-Armenia (Sky)

Sabato 9 settembre



15 Azerbaigian-Belgio (Sky)

18 Andorra-Bielorussia (Sky)

18 Estonia-Svezia (Sky)

18 Ucraina-Inghilterra (Sky)

20.45 Kosovo-Svizzera (Sky)

20.45 Macedonia del Nord-Italia (Rai/differita Sky)

20.45 Romania-Israele (Sky)

Domenica 10 settembre



15 Kazakistan-Irlanda del Nord (Sky)

18 Far Oer-Moldavia (Sky)

18 Finlandia-Danimarca (Sky)

18 Montenegro-Bulgaria (Sky)

20.45 Albania-Polonia (Sky)

20.45 Grecia-Gibilterra (Sky)

20.45 Irlanda-Olanda (Sky)

20.45 Lituania-Serbia (Sky)

20.45 San Marino-Slovenia (Sky)