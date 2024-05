Atalanta in finale di Europa League: 3-0 al Marsiglia (gol di Lookman, Ruggeri e Touré), la Dea va a Dublino

Dublino adesso è realtà. L’Atalanta elimina il Marsiglia grazie ai gol di Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré (3-0) e va in finale di Europa League.

Un sogno doppio: la Dea prima sarà impegnata nell’ultimo atto di Coppa Italia contro la Juventus (all’Olimpico il 15 maggio), poi a Dublino una settimana dopo. Si tratta della prima finale europea per il club bergamasco.

Atalanta-Marsiglia 3-0: la partita

Per Gian Piero Gasperini è arrivato il momento di regalare almeno un trofeo ai tifosi atalantini. Il primo tempo è perfetto. L’Atalanta con il suo 3-4-3 spaventa il Marsiglia, in notevole difficoltà e mai in partita. De Ketelaere inizia fortissimo. Al 6’ riceve palla, prova di aggirare Pau Lopez e colpisce il palo esterno. Subito dopo ci prova anche Scamacca, ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Ogni volta che la Dea supera la metà campo, è pericolosissima. Come quando Zappacosta va al tiro dal limite, con Pau Lopez che è attento. Al 24’ l’Atalanta ha una doppia occasione: corner, mischia in area del Marsiglia, Scamacca centra la traversa, sulla respinta De Ketelaere colpisce di testa, ma Pau Lopez è provvidenziale. Il gol è nell’aria e arriva alla mezz’ora con una conclusione di Lookman deviata da Gigot.

Nella ripresa Ndiaye si divora il pari. Si presenta davanti a Musso e ci prova con un pallonetto che non inquadra lo specchio della porta. Ma l’Atalanta è perfetta. Al primo vero affondo, sigla il raddoppio: appoggio di Lookman per Ruggeri, tiro fantastico di destro sotto l’incrocio dopo il triangolo col compagno. A Bergamo è delirio puro. Il Marsiglia non fa paura neanche quando centra la traversa con Veretout. La Dea controlla il match e ogni volta che riparte impensierisce i francesi. Nel recupero arriva la ciliegina sulla torta, quella di El Bilal Touré che piazza sul secondo palo e manda in delirio il Gewiss Stadium. Finisce 3-0: la Dea vola a Dublino dove affronterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.